Anabella Lalla: “Queremos construir una oposición fuerte en Chacabuco”

La vicepresidenta del Comité Alem de la UCR y candidata a concejal por Somos Chacabuco – Somos Buenos Aires, Anabella Lalla, dialogó con nuestro medio y contó detalles de su trayectoria política, su mirada sobre la actualidad y los desafíos que asume como segunda candidata en la lista que encabeza Lisandro Herrera.

Sus inicios en la política

Lalla, licenciada en Trabajo Social, explicó que siempre estuvo cerca de la militancia radical, aunque recién en el último año decidió comprometerse de manera activa:

“Siempre estuve cerca, pero este me pareció un momento para hacerlo activamente, en parte por el grupo, por las circunstancias y por mi edad. Comparto mucho la manera de hacer política con este espacio, y eso hizo que me acerque más”, señaló.

Un rol expectante en el Concejo

La candidata ocupa el segundo lugar en la lista, lo que le da grandes chances de acceder a una banca en el Concejo Deliberante:

“Es un lugar expectante y un desafío. Mi impronta será hacer las cosas con responsabilidad, compromiso y desde la construcción. La gente pide que la política deje de pelear y se dedique a construir”, expresó.

Críticas al estilo presidencial

Consultada sobre el escenario nacional, Lalla cuestionó la forma en que el presidente Javier Milei conduce la política:

“El nivel de violencia verbal y simbólica del presidente va en escalada. Es difícil darle otro sentido a la palabra política cuando se descalifica permanentemente. Creo que eso termina perjudicando a las ciudades como la nuestra”, sostuvo.

Mirada social y preocupación por jubilados y discapacidad

Desde su experiencia como trabajadora social, la candidata hizo hincapié en la necesidad de preservar la sensibilidad del Estado en temas como discapacidad, salud y jubilaciones:

“Yo me pregunto cuándo perdimos el nivel de sensibilidad con los jubilados. Antes juntábamos tapitas para el Garrahan, y hoy se debate un recorte en salud pública. Lo que se intenta es desarmar la cuestión solidaria que siempre caracterizó a los argentinos”, reflexionó.

“Somos la verdadera oposición”

Finalmente, Lalla destacó el armado de la lista y aseguró que el espacio busca consolidarse como alternativa real en Chacabuco:

“Me enorgullece la lista que logramos, con mucho diálogo y respeto. Hay gente nueva, vecinos que no vienen de la política tradicional, y eso la gente lo valora. Somos la verdadera oposición a Fuerza Patria en Chacabuco. En el Concejo vamos a controlar, exigir planificación y orden, y este es solo el inicio de algo más grande”, afirmó.