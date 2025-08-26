Ezequiel Courade: “Queremos que Chacabuco vuelva a tener orgullo de ciudad”

En la recta final hacia las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el candidato a concejal en quinto lugar por Somos Chacabuco, Ezequiel Courade, dialogó sobre la campaña, la situación política local y nacional, y los desafíos que enfrenta la ciudad.

Una campaña distinta y con menos “folklore”

Courade señaló que percibe un clima electoral diferente al de años anteriores:

“El clima de campaña es totalmente distinto. Hay un desinterés generalizado de la gente, producto del descreimiento hacia la política. Incluso muchos que votaron a Milei hoy se sienten defraudados”.

Aun así, destacó que en las recorridas por los barrios encuentran predisposición al diálogo y voluntad de los vecinos de participar.

El liderazgo de Lisandro Herrera

El candidato resaltó el rol de Lisandro Herrera, quien encabeza la lista de Somos Chacabuco:

“Para nosotros es un orgullo que Lisandro encabece la lista. Lo acompañamos desde hace muchos años y los vecinos lo reconocen por sus formas de hacer política y por su honestidad”.

Críticas a la gestión municipal

Consultado sobre la gestión del intendente Darío Golía, Courade fue contundente:

“Nos presentamos como una opción opuesta al gobierno actual. Vemos un retroceso en áreas claves como tránsito y servicios públicos. No puede ser que el vecino no sepa qué día pasa la recolección de residuos”.

También puso el foco en la seguridad:

“Más allá de las estadísticas oficiales, el vecino se siente inseguro. Y mientras eso no cambie, el problema seguirá”.

Mirada sobre lo nacional

En relación al gobierno de Javier Milei, Courade expresó su desacuerdo con las formas:

“Así como Cristina imponía la idea de que si no eras kirchnerista no eras argentino, hoy encuentro en Milei esa misma prepotencia. Más allá de algunas medidas necesarias, lo que más me choca son las formas”.

La elección del 7 de septiembre

El dirigente radical dentro de Somos Chacabuco remarcó la importancia de aclarar qué se vota:

“El 7 de septiembre no se elige presidente, se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Lo nacional se vota en octubre con boleta única. Queremos discutir los temas de Chacabuco y de nuestra sección”.

Finalmente, convocó a la participación:

“Le pedimos al vecino que acompañe la lista que encabeza Lisandro Herrera, pero sobre todo que participe y vote. Es la mejor forma de expresar lo que nos pasa y de decidir el futuro de nuestra ciudad”.