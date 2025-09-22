Gonzalo Correas: “Queremos un Chacabuco más activo e inclusivo”

El profesor Gonzalo Correas, responsable del Centro Deportivo Zona Oeste, habló sobre la actualidad del área y las actividades deportivas y recreativas que se vienen para los próximos meses en Chacabuco.

Senderismo suspendido por el temporal

Correas explicó que el senderismo previsto para el Día de la Primavera debió suspenderse debido a las malas condiciones climáticas y al estado de los caminos rurales.

“Cada actividad que realizamos queremos que sea una buena experiencia para la gente. Si se hace con barro o frío, deja de ser disfrutable y va en contra del objetivo de sumar vecinos a la actividad física”, señaló.

El destino del senderismo sigue en pie y la actividad será reprogramada una vez que pase la Peregrinación a Luján, para dar tiempo de recuperación a los participantes.

Segunda edición del cicloturismo familiar

El próximo 4 de octubre se realizará el cicloturismo familiar urbano, con salida desde la pista municipal, un recorrido hasta la estación de tren con sorpresas, vuelta a las cuatro avenidas y merienda final.

“El año pasado participaron más de 120 bicicletas, incluso chicos pequeños con rueditas. Es una experiencia muy emotiva, para toda la familia”, destacó Correas.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden contactarse al 2364-691355.

Un 2025 cargado de propuestas

Además de las actividades en curso, desde el área ya se proyectan nuevas iniciativas:

Running CH 2025 nocturno, el próximo 28 de diciembre en el centro de la ciudad.

Continuidad de senderismo y cicloturismo.

Agenda 2026 con nuevas ideas recreativas y deportivas.

“Estamos trabajando con anticipación porque la gente responde. Cada evento suma más vecinos y eso nos motiva a seguir innovando”, expresó Correas.

Inclusión y participación

El funcionario resaltó que todas las actividades son gratuitas, salvo el costo del menú o boleto de tren en algunas propuestas.

“Buscamos un Chacabuco activo e inclusivo. La actividad física y el deporte son transversales a toda la comunidad y nos ayudan a integrar a más personas”, remarcó.

Finalmente, Correas agradeció el acompañamiento de los vecinos y aseguró que el área de deportes continuará trabajando para ofrecer opciones recreativas durante todo el año.