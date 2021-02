“Quién tiene la información del listado soy yo”

Romina Parzanese, coordinadora del punto Chacabuco de vacunación de Covid-19 que funciona en el colegio Industrial, explicó por Líder toda la actualidad en referencia al trabajo que vienen realizando y a la polémica sobre el criterio que toman del ministerio a la hora de vacunar. Hasta el momento en Chacabuco en la posta se vacunaron 1100 vecinos, “El 80% mayores de 70 años el resto en personal de salud y docentes con factores de riesgo, fueron vacunados con la primera dosis”

La coordinadora a la hora de aclarar las dudas que la comunidad tiene sobre la vacunación y la manera de implementar los turnos, luego que se conociera un vacunatorio VIP y le costara el puesto al ministro de salud dijo que, “Según el manual de prioridades nos dice personal de salud de primera línea, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, después docentes con factores de riesgo, ahora vamos por los docentes que faltan, en su mayoría fueron mayores de 70 años siguiendo la línea de las etapas que se van marcando”.

Parzanese explicó que solo llega el listado no que dice la gente cuando se anota, “Esos son registros que la gente acusa cuando se inscribe en la página Vacúnate, nosotros no manejamos como se anota la gente para la vacunación, con que nos traigan porque se están vacunando ese día, porque están tomando esa prioridad, nosotros somos un mensajero, la Posta es mediadora entre el ministerio y la población”

Romina Parzanese también por Líder respondió si en Chacabuco hubo vacunados VIP, y confirmó que solo ella tiene el listado de vacunados y a vacunar como lo dijo el secretario de Salud Ignacio Gastaldi, “es correcto, la secretaria de Salud y la municipalidad no tienen la autorización de manejar el listado de la vacunación de la Posta por disposición del ministerio, quien tiene la información del listado soy yo, pero de un día para otro”.

Al ser consultada si hubo utilización política a la hora de vacunar la coordinadora manifestó que, “Las personas que se han vacunado hasta el momento si tienen o no política partidaria no lo sabemos, podría decir que lo que cada uno haga con su vida cotidiana fuera de posta, no nos incumbe. Si lo han intentado y la verdad que no tenemos posibilidad. Por ejemplo cuando fue la vacunación en el hospital tenían la posibilidad de tener un listado interno, de realizar los grupos para no desperdiciar dosis, lo que me parece fantástico, nosotros como no somos una entidad que tiene esa posibilidad de manejar los turnos a nivel interno, por más que se acerquen y se quieran vacunar no hay forma de ingresarlo al sistema, no tenemos forma de nada, como decía anteriormente están contada para cada ciudadano, y si esa dosis que no se usa para ese ciudadano porque no pudo venir, puede ser mañana, el año que viene o cuando se decida vacunar, esa dosis esta designada para cada uno, por eso imposible que alguien quiera vacunarse y nosotros quisiéramos hacerlo”

Ya en el final también desmintió que quienes están en la posta fueron vacunados sin turnos, “Los que están en la posta solo pudieron vacunarse aquellos que tenían el turno ministerial, el 75% del personal que trabaja en la Posta es personal de Salud, le había llegado su turno y se han vacunado, seguramente en algún momento se va armar un protocolo para vacunar al resto de los integrantes de la Posta que no son personal de salud”

