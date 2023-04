¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?

Desde la Dirección de Salud se recuerdan cuáles son los grupos que deben recibir la vacuna antigripal.

Embarazadas: Deben aplicarla en cualquier trimestre de la gestación. La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta).

Puérperas: En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.

Niños y niñas de 6 a 24 meses: Deben recibir dos dosis, separadas por al menos cuatro semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir sólo una dosis.

Grupos de riesgo 2 a 64 años: que presenten ciertas condiciones como enfermedades respiratorias y cardíacas, diabetes, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica), pacientes oncohematológicos y trasplantados. Convivientes de enfermos oncohematológicos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves, convivientes de prematuros menores de 1.500 g.

Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica (excepto las personas con obesidad).

Adultos mayores de 65 años.

Personal de salud.

Personas con riesgo de exposición de aves enfermas.