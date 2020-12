Quinta 1010: “Yo no oculto, no miento ni busco excusas”

En una charla mantenida con el Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ricardo Ciminelli en la mañana del miércoles dio su postura en referencia a la polémica entre el municipio y la entidad por la quinta 1010, de la que según los vecinos del lugar se echan la culpa entre ellos diciendo que la responsabilidad de la obra es del otro y mientras tanto ellos están sin poder tener energía eléctrica.

“La verdad que la municipalidad le echa la culpa de todo a la Cooperativa. Hace más de 4 años tenemos baja presión de agua, dentro del perímetro de las cuatro avenidas y resulta que ahora nos enteramos que todo esto pasó por un corte de energía, parece que hubo un corte de energía hace más de 4 años y le destruyó las bombas de agua, creo que hay que ser un poco más serio, la verdad que a uno le da vergüenza ajena escuchar estas explicaciones, que todos le echen la culpa a la Cooperativa Eléctrica desde la Municipalidad, que se pongan los pantalones largos y asuman la responsabilidad que le corresponda, sea el secretario o responsable del área”.

“Estrictamente lo que pasa en la quinta 1010 es que la Municipalidad tiene que contratar a la Cooperativa para la obra, no pueden decir que el problema es de la Cooperativa, si no se contrata la obra por parte de la municipalidad la Cooperativa no puede ir a realizar o ponerse en una quinta a tirar cables, debe haber una contratación, un contrato de obra, esta es la realidad”.

“Ahora empezamos a hacer unos contratos donde quieren llevar la electrificación, cosa que está bien, nosotros no nos oponemos, tenemos las puertas abiertas y estamos a disposición para lo que nos pida el municipio, no hay ningún problema, no hay inconvenientes, estamos trabajando para dar respuesta a la gente, hago esta aclaración porque la Cooperativa está siempre dispuesta donde la llaman, ahí estamos, como cuando a bomberos le suena la sirena, nosotros hacemos lo que nos va pidiendo la municipalidad, en la secretaria de Obras Publicas a la gente que va le dicen cualquier cosa adosándole el problema a la Cooperativa cuando no es así, no me parece de gente de bien, yo no oculto, no miento ni busco excusas, cuando tengo una responsabilidad la asumo y si me equivoco no tengo problemas en reconocer el error”

