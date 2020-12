Quita de coparticipación CABA: Concejales de JxC preocupados

La quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires genera una gravedad institucional que se traduce en el avasallamiento a la Constitución y las normas propias del Congreso Nacional.

Lamentamos profundamente que el Gobierno Nacional, persiga a gestiones opositoras y genere como único resultado emparejar hacia abajo.

Una vez más, asistimos al atropello del Gobierno Nacional que, en momentos de una crisis económica y social compleja, deja de lado las prioridades reales para imponer un castigo a la buena gestión que los últimos años consolidó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El regreso del kirchnerismo al poder demuestra una vez más que no aprendieron de sus errores, sino que los repiten constantemente, apropiándose de recursos que sistemáticamente le quitan a sectores que no los votan, para destinarlos al núcleo duro de su base electoral, atentando contra el federalismo y profundizando la grieta que construyeron en la sociedad argentina.

Somos Bonaerenses y defendemos a la Provincia que tiene que recibir los fondos que corresponden y que la ex Gobernadora María Eugenia Vidal logró recomponer en gran parte, pero la estructura de la coparticipación no debe ser a expensas de otro distrito. Hay que recomponer la situación de la Provincia, pero para eso no apelar a frazadas cortas con las que nos tapamos el cuello y nos destapamos los pies.

El Gobierno Nacional no le está quitando recursos al Jefe de Gobierno, se los está quitando a millones de argentinos y argentinas que utilizan a diario los sistemas de salud, educación y seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lo hacen con la Capital Federal, mañana podrán hacerlo con cualquier provincia que quieran someter.

La decisión es inconstitucional en sus formas y contenido. No puede reducirse la coparticipación a un distrito de manera unilateral, la quita de las transferencias automáticas a la Ciudad para financiar el traspaso de las competencias de seguridad, discrimina a la Capital Federal en comparación al resto de las Provincias. Es un incumplimiento flagrante del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Este atropello anti federal que violenta la autonomía provincial, no significa más recursos al resto de las provincias, sino que concentra más dinero en la Nación.

A la incertidumbre económica y sanitaria, el Gobierno de Alberto Fernandez sumó a todos los Argentinos, la incertidumbre institucional, jurídica y ahora electoral.

La única verdad es que le han bajado inconstitucionalmente de un plumazo a la Ciudad de Buenos Aires 60 mil millones de pesos, esperemos que la Justicia ponga las cosas donde corresponde.-

Bloque de Concejales

#JUNTOSPORELCAMBIO

