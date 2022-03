Rawson sin luz, agua y teléfono

La Tormenta del día domingo dejó a la localidad de Rawson en una situación complicada. Hablamos con Ángel Olivetto y dijo que, “estamos incomunicados desde el día lunes, Rawson está incomunicado, no tenemos luz desde ayer a la madrugada, no tenemos agua desde ayer a la madrugada, al no haber electricidad se cortan todos los servicios».

«La Cooperativa de agua y teléfono hoy han alquilado un grupo electrógeno para poner en funcionamiento las bombas y dar agua a la localidad. Los bomberos tratan de darle agua al hospital y el hogar de ancianos, a quienes agradecemos”