Reclaman energía eléctrica para la quinta 1010

Vecinas de la quinta 1010 dicen no saber ya a quien reclamar para poder tener energía eléctrica en sus viviendas que llevan mas de dos años habitadas y que están sin dicho servicio.

Desde la Cooperativa Eléctrica le dicen que es el municipio el responsable y en este no son atendidas. Además no cuentan con ningún servicio. Estefanía y Marina contaron en Líder su situación, por su parte Estefanía manifestó que, “hace dos años que estoy viviendo sin luz, sin agua, sin nada. Queremos que por lo menos nos pongan una luz de obra. Yo vivo con una nena de seis años y no tenemos nada. Este reclamo viene desde hace muchos años, ya se han presentado muchos reclamos en el municipio.

En el caso de Marina, “Estamos levantando la vivienda porque ya no podemos pagar más alquiler, tengo la posibilidad de que un familiar me presta un grupo electrógeno, es igual muy difícil, no tenemos agua”

Estefanía dijo que hay un vecino solidario enfrente de su caso que, “tiene una bomba y nos facilita agua, el tema de la luz nadie tiene, está lejos, la quinta 1010 es del cementerio seis quintas para abajo. Además es muy difícil salir luego de que llueve, hoy secó un poco y se puedo salir. Vivimos el día a día, ya que al no tener heladera no podemos estar tirando nada”

Ya en el final del reclamo dijeron que, “En la Cooperativa nos dicen que tiene que firmar el intendente, en el municipio no nos atienden, ojalá nos escuchen porque necesitamos de verdad, es algo esencial, no estamos pidiendo asfalto. Estamos a dos quintas de la 784 que pusieron luz hace unos días. Ojalá nos escuchen y nos den una respuesta“