«Repudio esa acción y los dichos del presidente»

María del Valle Aiola precandidata a consejera Escolar por «Juntos» en diálogo con Líder dijo tener «una muy buena recepción cuando caminamos los barrios. Los vecinos reconocen lo que se ha hecho en estos casi dos años de gestión».

La docente dio su punto de vista sobre su colega de Ciudad Evita adoctrinando o no a los alumnos, «repudio totalmente esa acción y los dichos del presidente, es un claro adoctrinamiento que corresponde a viejas políticas que el peronismo nos tiene acostumbrados. Que el presidente apoye eso no me asombra porque es la forma que tienen de adoctrinar a los jóvenes, un debate es otra cosa»

Aiola fue más allá y sobre la misma cuestión dijo que, «las escuelas son públicas, las escuelas deben enseñar contenido y no adoctrinar jóvenes, no es el sentido de la escuela, queremos ciudadanos críticos y reflexivos de la realidad y que puedan tomar sus propias decisiones, nos resulta lamentable que sigan sosteniendo este tipo de políticas»

«La verdad que creo que esa profesora, esa docente tiene que recibir un sumario porque claramente es lo que no queremos para la educación de nuestros hijos, claramente la postura de la profesora no está dentro de la ética de la educación, viene a llevarnos a viejas prácticas»