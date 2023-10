Repudio: Una falta de respeto a los Bonaerenses y a todos los Argentinos

Es una vergüenza y un escándalo que, en este contexto económico del país, el JEFE DE GABINETE del gobierno de Axel Kicillof, aproveche estos días de zozobra y desesperanza del pueblo argentino para descansar en Europa entre yates, champagne, y obsequios de obsceno valor para cualquiera de los argentinos, que luchan mes a mes para que la plata les alcance para vivir.

Estamos frente a un gobierno que no tiene rumbo, con un presidente desaparecido, una gestión que pone parches constantes a cada problema que se le presenta, un ministro que alcanzó una inflación que ya no tiene techo (aunque eso no le impida ser candidato a presidente), y un candidato a nivel local, Darío Golía, que se ha llamado a silencio sobre este suceso y no se le conoce opinión al respecto, pese a ser el representante de estos funcionarios en nuestra ciudad y pertenecer al mismo espacio político.

Además, como Vicepresidente de Trenes Argentinos, el candidato a intendente se pasea por los establecimientos educativos haciendo campaña, por lo que desconocemos en qué momento cumple verdaderamente sus funciones como concejal o como funcionario nacional. Esperemos que no se trate de otro caso de “ñoquis” o “ravioles” al que el peronismo nos tiene mal acostumbrados, olvidando el carácter de servidores públicos que deben tener los funcionarios para con la ciudadanía.

Esperamos que pronto podamos conocer su opinión, ya que le debe una respuesta a todos los chacabuquenses.

Bloque de Concejales – #JUNTOSCHACABUCO