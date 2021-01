Restricciones: Aiola respalda las medidas del presidente

Alberto Fernández les propuso a los gobernadores un cierre de actividades de 23 a 6 en todo el país y mantuvo una reunión con los mandatarios provinciales, que dieron su respaldo a la medida.

Si bien no hay información local oficial, una fuente consultada adelantó a Lider que el intendente Aiola estaría de acuerdo en dicha medida y podría ponerla en práctica antes que el gobernador Kicillof acompañe la misma.

Toda esta situación se da luego que en todo el país los casos de Coronavirus han aumentado y van en un leve ascenso.

El secretario de Gobierno Alejo Pérez consultado en la mañana del miércoles por FM Líder sobre la situación del hospital municipal en cantidad de camas ocupadas al igual que respiradores dijo que “todavía no es una situación compleja; se puede dar respuestas; pero si no damos un coto a las juntadas; a no acompañar las medidas de prevención; a no ser responsables en los cuidados; vamos camino a tener un hospital colapsado y no queremos llegar a eso.”

El intendente luego de las declaraciones del presidente habría dado directivas a sus funcionarios para trabajar en tal sentido, más teniendo en cuenta que hoy se registraron 54 casos positivos. Se estima que en las próximas horas se anuncien las restricciones en nuestra ciudad de circular de 23 a 6 horas.

