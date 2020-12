Roban moto

Hoy las redes sociales son la que los damnificados de hechos ilícitos es lo primero que utilizan para llegar a mas personas y tratar de dar con el bien robado. Anoche Sole Morales sufrió el robo de su motocicleta y ella misma posteaba el texto que a continuación compartimos y aportaba una foto de su moto.

Me robaron la moto alrededor de las once de la noche de la puerta de mi casa pido por favor quien sepa o vio algo se comunique conmigo compartan está así de nueva no puedo creer que pase esto que unos hijos de putas te saquen lo tuyo con lo que cuesta compralo y lo regalen por dos mangos

