Rodrigo: “Nunca tuvimos diferencias con Aiola”

El Director del Banco Provincia el ex senador Diego Rodrigo dialogó con FM Líder de varios temas de actualidad política, entre ellos analizó la elección partidaria y contó a cuál de las listas apoyaba y el porqué.

Rodrigo en el comienzo de la entrevista radial dijo que, “lo principal fue la cantidad de gente que se movilizó, la interna radical no es una interna de aparatos en la que se vaya a buscar gente, se convocan solo y fue muy bueno el número que votó en Chacabuco, había una sola lista local de unidad, la gran movilización no fue solo en Chacabuco, sino en toda la provincia, alrededor de 115000 afiliados, es una buena práctica y es lindo cuando se moviliza mucha gente”

Al ser consultado a quién apoyaba de las dos listas que competían por la presidencia del partido Rodrigo dijo, “En mi caso apoyaba la lista de Maximiliano Abad, del actual presidente del Comité Daniel Salvador, y la lista que iba el intendente Aiola como delegado del Comité”

El director del BAPRO dijo no estar distanciado con el intendente Aiola como por ahí circula siempre en los corrillos políticos, “Nunca tuvimos diferencias, siempre tuvimos una relación de cordialidad, de respeto, de consulta mutua, no soy parte del riñón porque no se dio así, recibí yo un gran apoyo de él para continuar dentro del directorio del Banco Provincia, fue votado en el senado con el acompañamiento de él y de Agustín Máspoli, yo mantengo códigos, soy un agradecido, tengo una relación de hablar todas las semanas, la relación es buena aunque parezca fría desde afuera , es una relación que a los dos nos sirve, y reitero es muy buena”

