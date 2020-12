El secretario de Salud del Hospital Municipal del Carmen el doctor Ignacio Gastaldi en dialogo con FM Líder hizo un balance de lo realizado hasta el momento por el área de Salud como consecuencia de la pandemia.

En el comienzo de la entrevista radial se le consultó al facultativo si imaginaba que íbamos a tener una cuarentena tan larga cuando allá por mediados de marzo se tomó dicha medida, “Yo creo que nadie se imaginaba un escenario como el que estamos viviendo actualmente con una cuarentena tan larga, con medidas de restricción al principio mucho más importante, mucho más severa y llegado prácticamente a fin de año con medidas que sabemos que tienen que continuar, más allá de la posibilidad franca de que accedamos a la vacuna , que en una primera etapa haya una vacunación importante, que en la medida de los posible evite una segunda ola como está aconteciendo en Europa y en países desarrollados, ojalá que no nos toque a nosotros, nadie se imaginaba, yo menos, nadie imaginaba esto, esa es la realidad”

En la continuidad de la charla Gastaldi dijo que, “Hemos pasado por diferentes etapas en la pandemia a nivel local, primero la sorpresa, el miedo ante el primer caso, después comunicar más de uno con cierto temor y ver que se iba multiplicando, aparecieron pequeños brotes en conglomerados que fueron limitados y después empezó a verse el mayor contagio en la comunidad y ya llegamos a superar los 1400 casos en Chacabuco, con casos a diario, esto no tiene que llevar a que la población se mal acostumbre a esto, casos va a seguir habiendo en Chacabuco, la vacunación va a llegar a Chacabuco, estamos en conversación con autoridades de la Región Sanitaria, con el Ministerio de Salud de la Provincia, si bien no tenemos precisión en cuanto va a llegar la vacuna, que vacuna va a llegar, pero sabemos que vamos a tener accesibilidad a la vacuna, esto va a ser en etapas, es una apuesta muy ambiciosa del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, hay toda una logística organizada en cuanto a la distribución de la vacuna, a la aplicación, las vacunas van a ser todas de dos dosis y habrá un registro de las personas que se van a vacunar, a medida que pase el tiempo va haber más información y que nosotros tengamos mayor precisión de esto, pero la vacuna no es un certificado de dejar de tomar las medidas de prevención, porque la vacunación va a extenderse probablemente durante todo el 2021, además lo importante en otro aspecto es también la vacunación del calendario nacional incluida la vacunación antigripal, toda la población tiene que estar recibiendo refuerzos de muchas vacunas que no tienen que suspender y también va a estar la vacunación de Covid, que según las precisiones que hay hasta ahora es una vacuna que en el futuro se va a incorporar en el calendario, hay muchas cuestiones a considerar, muchas a evaluar y muchas cuestiones para definir”

Ya en el final sobre dicha cuestión Gastaldi reflexionó sobre el futuro de la enfermedad, “Esta enfermedad empezó mucho antes que en diciembre de 2019 en China, se habla que empezó en septiembre según las investigaciones, ya cumplió más de un año a nivel mundial, esto lleva a que uno presuma que esta enfermedad no es una enfermedad que apareció y va a desaparecer, ojalá desaparezca, pero todo indica que esto va a continuar, la única posibilidad es crear una inmunidad, un alto porcentaje de la población para cortar los contagios en las personas susceptibles, las vacunas están todas en fase 3 y no son obligatorias, van a ser con firma de consentimiento, y ese consentimiento es un consentimiento informado donde la persona tendrá que acceder a información específica y ninguno será obligado a vacunarse, pero será importante que gran parte de la población acceda a la vacunación , se están cumpliendo todos los pasos en cuanto a estudios, a seguridad a eficacia como para recibir las vacunas, en nuestro país falta la aprobación por parte de la ANMAT que es un ente regulador, hay un paso en el medio que cumplir como para empezar a aplicar las vacunas una vez que lleguen.”

