Dialogamos con el candidato a Consejero Escolar, el docente, Mario Grossi. Encabeza la lista de «Somos Chacabuco» y en la entrevista por Líder habla del tramo final de la campaña, hace un análisis de la situación educativa y del estado de los establecimientos en la Provincia de Buenos Aires.

El profesor además dijo porqué deberían votar la lista que encabeza Lisandro Herrera en Chacabuco. Uno de los temas que el vecino plantea en la recorrida proselitista es la seguridad, «En barrios puntuales ya a las 4 o 5 de la tarde dicen nos encerramos en casa porque no estamos seguros. Lamentablemente creo que el robo se ha transformado en un oficio, hay gente que vive de eso. Hemos escuchado a políticos decir que es una forma de vida, no podemos naturalizar que la venta de estupefacientes, la venta de lo que sea o el robo sea una forma de vida, no se puede naturalizar lo que está mal»

Grossi también habló del voto castigo, «hoy tenemos un presidente que llegó por esa situación, con Macri pasó exactamente lo mismo y luego la gente se ve defraudada»

A la hora de resaltar la lista que integra el docente manifestó, «ante todo el respeto hacia el otro, es una forma de hacer política, hoy vemos a nivel nacional que salen a denostarse, no hay diálogo ni empatía con el otro y acá eso no se ve, hay diferencias, posturas erráticas, pero nosotros salimos a buscar el consenso, seremos una oposición responsable»