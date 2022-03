Salud: «Día Mundial de la Tuberculosis»

Se conmemora cada 24 de marzo. La tuberculosis es una enfermedad provocada por una bacteria y se transmite de persona a persona. Es muy antigua y difícil de erradicar de la humanidad porque se transmite por la vía respiratoria en personas enfermas a personas susceptibles.

Alicia Pagola, médica infectóloga, se refirió a los síntomas y señaló que la tuberculosis se puede dar en varias zonas del organismo. La más común es la tuberculosis pulmonar, que es la que se transmite de persona a persona. Se manifiesta con tos, catarro, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, y de apetito.

«Esta es una bacteria que, si no se diagnostica, a la persona se le va deteriorando el pulmón, y si no hace el tratamiento específico, los síntomas no van a desaparecer. Se transforma en crónica y puede llevar a la muerte si no se diagnostica y no se trata adecuadamente», indicó la especialista. En el contexto de pandemia, este año, se han diagnosticado tres pacientes.

A su fin, la médica infectóloga se refirió a la vacunación en los recién nacidos.