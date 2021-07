Sclavi cuestionó a Golía: ¨esa no es forma de arrancar una campaña política¨

La Dra. Romina Sclavi Directora de Salud le respondió a Darío Golía y manifestó que, «es incoherente tratar de sacar algún rédito político de un fallecimiento de un vecino de nuestra ciudad. Somos un estado presente, nuestra meta es cuidar al vecino y es lo que venimos realizando desde un primer momento.

Las salitas funcionan durante el día, por eso me parece desubicado y fuera de lugar¨; ¨nosotros acompañamos en todo el proceso de enfermedad a los pacientes, por eso digo que son injustas las declaraciones y fuera de lugar, esa no es forma de arrancar una campaña política¨; ¨esto es un fallecimiento que ocurrió durante la noche y la sala está cerrada, no me gusta este tipo de chicanas políticas y menos cuando se juega con el nombre de una persona que falleció»

Al hablar del lamentable hecho Sclavi relató ¨se llamo a la ambulancia, fueron a evaluar a otro familiar y a esta persona y por lo que relata el medico no tenia criterio de internación. No se sabe si fue una causa cardíaca la del fallecimiento, si hubiese tenido criterios de internación se habría traído, fue una muerte inesperada¨.

La funcionaria informó que la vacunación antigripal la semana próxima será libre, al momento se colocaron 6500 dosis.

La unidad de testeo rápido realizó en el CIC Alcira de la Peña 114 hisopados y el 40% de estos dio positivo. La unidad estará mañana en Rawson y la próxima semana en Castilla.