Se amplía la oferta universitaria: Comenzó a dictarse la Licenciatura en Enfermería de la UBA

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de apertura del ciclo lectivo de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se dicta en el Centro Universitario de Chacabuco. Con más de 70 alumnas y alumnos, la primera cohorte tuvo su primera clase de una carrera que tendrá una extensión de dos años y mejorará el sistema de salud local.

“Cuando inauguramos el Centro Universitario pensamos en diferentes temáticas que tienen que ver con Chacabuco. No queríamos competir con ciudades vecinas en su oferta, por eso apostamos a un perfil productivo fundamentalmente, como las 9 carreras con la UTN, para que los jóvenes puedan formarse, estudiar, recibirse y trabajar en Chacabuco, sobretodo en el sector productivo local, en las empresas agroalimentarias», comenzó en su alocución el Intendente Municipal.

Golía siguió: «Por otro lado avanzamos en la capacitación y la formación docente con la Licenciatura en Educación a través de la Universidad de Hurlingham, apostando a una mejor en la calidad educativa. Y completando con un tercer eje, junto al trabajo y la educación, está la salud, que además de la infraestructura, lo más importante es el personal de salud, nuestra gente, algo que siempre resaltamos».

El Jefe Comunal resaltó que: «Hoy tenemos un único prestador en Chacabuco que es el Hospital Municipal. Tenemos el Instituto de donde permanentemente egresan Técnicos en Enfermería, un salto de calidad muy importante, y hoy arrancamos con la Licenciatura que es un agregado más en esa calidad en el recurso humano del sistema de salud. Esto va a estar acompañado de un esfuerzo personal muy grande de parte de todos ustedes. Por eso les quiero agradecer personalmente a todos por ese esfuerzo, que estamos convencidos de que será un esfuerzo que vale la pena, para ustedes en particular, pero para Chacabuco en general».

