Dialogamos con la Dra Silvana Carboni, candidata a concejal en Somos Chacabuco. La abogada viene del espacio PRO y se suma a la lista luego de su paso por la Cooperativa Eléctrica cómo represente del municipio en dicha entidad en la gestión del intendente Aiola.

Cuando se le consultó cómo llega el ofrecimiento para integrar la lista, Carboni dijo, «Ya hace unos 10 años que estoy en política, pero esta vez se podría decir más expuesta. No me costó, hace rato veníamos hablando con el grupo para ver cómo encarabamos las legislativas de este año. Luego de idas y vueltas Pablo Petrecca que es nuestro referente en la cuarta consolidó esta Alianza Somos Buenos Aires en Somos Chacabuco a nivel local con el radicalismo y ahí decidimos ir juntos y ahí llegó la propuesta».

¿La decisión fue tomada en familia o la respuesta fue personal? ¿Las redes sociales fue un condicionante?

«Lo charlé, escuché la opinión de ellos pero saben cómo soy, cómo me manejo, se lo que pasa en las redes sociales pero tengo un carácter que por ahora no me afecta».

Silvana también tiene su mirada en la interna local del PRO:

«Al pasar el tiempo se cae de maduro quiénes son los paracaidistas políticos, quiénes están por ocupar un lugar y quiénes realmente mantienen las condiciones que pregonaba el PRO desde un principio. La muestra está en lo que pasó estos días, un grupo que se atribuía ser del PRO y ahora están con los peronistas, sorprende para el resto de la sociedad que no está tan empapada en la política, pero para adentro no nos sorprende, con tal de seguir persistiendo en política o de ocupar algún puesto ahí están»