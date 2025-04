Alejo Pérez: «El municipio tuvo más recursos que nunca, pero no se vio reflejado en obras ni en salarios dignos»

El concejal de Juntos y referente de la UCR, Alejo Pérez, se refirió a la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, al balance municipal 2024 y a las políticas de gestión del actual intendente Darío Golía. En una entrevista radial por Líder, cuestionó con dureza el uso de los recursos públicos, la situación de los empleados municipales y la falta de inversión real en la ciudad.

“Se cayeron todos los relatos con los números sobre la mesa”

Según explicó Pérez, la sesión tratada esta semana fue la tercera parte de una misma reunión iniciada semanas atrás: «Fue una sesión que había sido muy larga y se dividió en tres días. En total, entre todas las partes, habremos estado cerca de 30 horas».

En ese contexto, se trató el balance económico 2024 enviado por el Ejecutivo. Si bien desde Juntos no hubo objeciones técnicas a la presentación, el concejal apuntó con firmeza contra el relato del oficialismo:

«Desde el balance se puede ver cuáles son las prioridades del Ejecutivo y cuáles son los relatos que se caen. Por ejemplo, que el municipio no tuvo recursos. Eso es falso».

Pérez reveló que el Municipio de Chacabuco administró en 2024 un total estimado de 35 millones de dólares, un 100% más en términos reales que en 2023.

«El intendente tuvo tres veces más recursos que en el último año de nuestra gestión. La excusa de que no hay plata no tiene sustento».

«Con ese dinero no se hicieron obras importantes»

Según el exsecretario de Gobierno, los fondos no se destinaron a mejoras de infraestructura visibles:

«No vimos ningún tipo de inversión relevante. Lo único que hicieron fue poner segunderos en los semáforos. Eso no está mal, pero no lo podés considerar una inversión seria cuando manejás ese volumen de recursos».

«El salario municipal cayó un 30% en términos reales»

En otro pasaje de la entrevista, Pérez apuntó contra la política salarial del gobierno municipal:

«El empleado municipal perdió el 30% de su salario real. Se les compensó con bonos que no son remunerativos, que no aportan a la jubilación y que no están incorporados al básico».

Y agregó:

«Los jubilados municipales cobran alrededor de 240 mil pesos. Es grave. Además, el Ejecutivo incorporó más de 300 empleados nuevos, mientras decía que congelaba la planta. Eso es una mentira total».

Críticas a la relación con los sindicatos

Pérez también fue crítico con la pasividad de los gremios municipales:

«Los sindicatos han desaparecido. Antes hacían paros todas las semanas. Hoy, con una pérdida del 30% del salario, están en silencio total».

Sobre el vínculo político, opinó:

«El problema es que son sindicalistas militantes del kirchnerismo. Es muy difícil que hagan su trabajo como deben. Lo que hacen es acompañar al intendente Golía».

Seguridad y fondos provinciales

Consultado sobre los fondos de seguridad anunciados por el gobernador Axel Kicillof, el concejal sostuvo:

«Golía firmó un convenio con los 135 municipios, pero Chacabuco no fue incluido en la primera tanda de fondos. Eso también es político».

Y concluyó:

«Golía tendrá más recursos, también en seguridad. Se le acaban las excusas. Tiene que hacerse cargo de lo que está pasando en Chacabuco»