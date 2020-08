“Se está trabajando para no llegar a una elección interna”

En la mañana del jueves dialogamos con Ezequiel Courade presidente del Comité Alem sobre el llamado a elecciones partidarias en la UCR. El dirigente en la entrevista radial dijo que, “Se hizo la convocatoria a elecciones internas, tal como lo solicita el Comité de la Provincia de Buenos Aires, estamos cumpliendo con los plazos legales en cuanto lo solicita la carta orgánica del partido que es el llamado a elecciones, este año culminan mandatos como el mío y hay que renovarlos”

El dirigente radical en la entrevista por Líder dijo que ya le ha comunicado a quien le pregunta que, “Para que haya una suspensión de elecciones primero debe haber una convocatoria, por eso se hace la convocatoria como se ha hecho en otros momentos, se está trabajando fuertemente en el comité de provincia de no llegar a una elección interna, de todas maneras no se podrán hacer si continuamos en esta situación”

Al ser consultado si tenia interés de ir por un segundo mandato y que opinión merecía las criticas o diferencias de algunos militantes que lo expresan a través de las redes, Courade dijo que, “La mayoría de los radicales locales hemos entendido que durante mucho tiempo la pelea interna, no las elecciones, nos ha hecho mucho daño y hemos entendido que en esta situación tenemos que estar juntos y dar las discusiones donde las tenemos que dar para llegar a acuerdos que nos permitan mostrarnos a la sociedad como una opción y no como una bolsa de gatos peliandonos entre nosotros. Bienvenidas las las diferencias de los afiliados, de aquellos que la sientan así, pero que todos tenemos el compromiso y el deber de tirar para adelante y de construir una unidad, la que venimos construyendo desde el 2015″

Cuando se le preguntó a Courade si creía en que debería tener un segundo mandato dijo que, “Siempre sostuve que los cargos partidarios deben renovarse cada dos años, es bueno para el partido que vengan nuevas personas, con nuevas ideas, con fuerzas renovadas, yo personalmente pertenezco a un espacio conducido por Victor Aiola, no hemos analizado cual es la situación y como vamos a continuar, mi nombre siempre está a disposición del partido para lo que sea necesario, mi intención es que venga otra persona que pueda conducir al radicalismo durante dos años más”

Ya en el final de la entrevista radial Courade respondió a aquellos que criticaban desde el propio espacio al intendente Aiola por nombrar en su gabinete funcionarios extrapartidarios, “El radicalismo tiene pendiente y que no hemos podido lograr es una escuela de formación de dirigentes, que le permita a cualquier gestión mas allá de la persona que conduce el municipio o le toque ser intendente por el radicalismo, que le permita tener hombres y mujeres que puedan estar al frente de diferentes áreas, eso el radicalismo lo debe tener en cuenta, lo hemos intentado pero queda mucho todavía en ese sentido. A mi particularmente no me molesta que vengan extrapartidarios a participar del gabinete, si me gustaría que siempre hay un radical antes que algún otro, pero para eso necesitamos hombres y mujeres preparados para ofrecerle en ese caso al intendente”