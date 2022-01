Dialogamos con Ángel Olivetto secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales sobre la negativa de participar en la Comisión de Disciplina, «hace un par de años que la veníamos integrando, pero claramente la comisión no es vinculante y siempre quedamos en minoría. Es como que terminamos avalando lo que el ejecutivo propone o dispone, por eso optamos en rechazar integrar la comisión»

Cuando se le preguntó que opinión tenía del bloque del Frente de Todos a la hora de hacer reclamos a empleados municipales, como solicitar un bono o pedir reincorporación de empleados, facultad del propio sindicalismo, si no quedan desdibujados ante estos pedidos, Olivetto dijo que, «de parte del sindicato podemos demostrar que hemos hecho reclamos ante todo estamento nacionales, provinciales y el municipio».

Es una facultad que tiene el deliberativo de hacerlo, yo no voy a juzgar lo que hacen, no voy a juzgar su trabajo, no soy concejal, si lo fuera te estaría contestando muchas cosas que por ahí no se contestan, no voy a opinar, muchas veces se ha escuchado los gremios no hacen nada, las respuestas están de la puerta hacia adentro, no hacia afuera, nos debemos a los afiliados y a los trabajadores, no hacemos política publicitaria»