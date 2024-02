Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini concejal del PRO en Juntos. El ex funcionario de Aiola por Líder analizó la semana política de idas y vueltas con el oficialismo a través de solicitadas en temas como puesta en vigencia de la impositiva, edificio de la avenida Solis y la UTN y Rayuela entre otros temas.

Orsini en la entrevista radial manifestó qué, «había un artículo de ese despacho que decía que no podía superar ese incremento acordado, ese artículo que ponía un tope de no exceder el 90% de aumento, pero ya no se encontraba en la ordenanza publicada por el gobierno de Chacabuco en la página oficial y tampoco en la qué utilizó la secretaría de Hacienda y recaudación para emitir la factura, se omitió o se quitó un artículo que estuvo votado, es un hecho grave y que tiene consecuencias directas en el pago que hacen los vecinos todos los meses, hay una adulteración en lo votado por el HCD y lo que puso en práctica el Departamento Ejecutivo»