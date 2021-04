La referente de la UDOCBA local la docente Graciela Salvador en una entrevista ´por Líder dijo que, “todos los docentes no están vacunados y van a trabajar con mucha incertidumbre”, Salvador también cuestionó la presencialidad, “dónde la burbuja va una vez por semana no se logra nada, solamente contagiarse, no es continuidad pedagógica, sólo se logró un vínculo social”

Salvador además manifestó que, “nuestro limite es la muerte y ya entró a las escuelas. No pedimos que se cierre todo el año, pero por lo menos hasta que mermen los contagios. Hay mucha incertidumbre en la población docente, van inseguros a trabajar, tienen una sola dosis, la segunda no llegó y algunos no tienen ninguna, están trabajando muy expuestos, no se los cuida a los trabajadores de la educación”

La dirigente de la UDOCBA remarcó que, “Nosotros estamos en desacuerdo desde el primer día que se abrieron las puertas de las escuelas, dijimos que iba a pasar esto, no fuimos escuchados y hoy tenemos un docente fallecido, se prohíbe todo menos la suspensión de clases”

“Lo único que se hizo fue un vínculo social, porque si se piensan que es una continuidad pedagógica están equivocados, como está pautados solo nos vemos las caras, en las burbujas que se va una vez por semana no se logra nada, solamente contagiarse”



