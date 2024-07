Se realizó la Feria de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas en el Polideportivo Municipal

El Dr. Rubén Darío Golía participó este viernes de la apertura de la Feria Distrital de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas en el Polideportivo Municipal. A la misma concurrieron estudiantes de todas las modalidades y niveles de las instituciones educativas locales, en un trabajo articulado entre Municipio, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.

“Me llena de orgullo y satisfacción estar como Intendente Municipal siendo parte de esta jornada. Para nosotros la educación es un eje central en nuestra agenda de Gobierno. Quiero agradecer a la Provincia, al Gobernador Axel Kicillof, y a todos quienes hacen posible un Estado presente a través del sistema educativo”, expresó el Intendente, quien también extendió su agradecimiento “a los y las docentes, que siempre están, en los buenos momentos, y en los momentos difíciles. Cuenten con este Municipio para fortalecer y acompañar a todas las actividades que hacen a la formación y el desarrollo de nuestros jóvenes”.

Golía también se dirigió a los y las estudiantes presentes, resaltando que “les quiero agradecer por todo el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando. Muchas veces la situación es difícil, pero quiero decirles que lo único que te da una verdadera libertad es la educación”. Asimismo, el Jefe Comunal recordó: “Yo era muy joven, tenía 17 años cuando me fui a estudiar, y nunca pensé que la vida me iba a poner en lugares de responsabilidades como los que tengo. Y fue el esfuerzo, la educación pública, la universidad pública, lo que me permitió llegar a diferentes lugares”.

“Esa es la verdadera forma de rebelarse, estudiando para poder cambiar y transformar la sociedad y el mundo. Sueñen, no se resignen, no resignen sus sueños ni resignen luchar por un mundo mejor”, concluyó Golía entre los aplausos de los presentes.

Además, el Intendente Municipal adelantó que próximamente se firmará un nuevo convenio entre Municipio y la Universidad de Hurlingham para traer nuevamente a Chacabuco la Licenciatura en Educación, pública y gratuita.

Según se informó, este año se estableció un hecho “sin precedentes” en la Feria a nivel distrital y regional, que es la presentación de 120 proyectos de alumnos y alumnas chacabuquenses en distintos niveles, con la participación de toda la comunidad educativa.

Participaron de la apertura del evento junto al Intendente Municipal, la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Diputada Provincial, Micaela Olivetto; la Jefa Regional de Educación, Florencia Ratto; entre otras autoridades municipales, educativas, Concejales y Consejeros Escolares.