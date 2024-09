Dialogamos con Cintia Espejo a cargo de Licencia de Conducir quién da detalles de la actualidad del área.

Comentó qué, «Se restableció el problemas de insumos. No podíamos imprimir porque la Provincia no enviaba los insumos a los 135 municipios. Todas las personas que hicieron sus licencias en el mes de agosto hasta la actualidad y no se le entregó el plástico pueden pasar a retirarlo porque ya están los insumos». La oficina está ubicada en Alberdi 64 y atienden en el horario de 7 a 13 horas o telefónicamente al 470350.