Se rompió el bloque de Libertad Avanza

En la mañana de este martes lo confirmó el presidente de dicho espacio, que ha esta hora de la mañana no tiene claro que pasó, ya que hace unos días que no tienen contacto con la concejal Claudia Sosa ni tiene respuesta por parte del presidente del Concejo Deliberante, el cual le habría dado un espacio para trabajar en un nuevo bloque unipersonal.

Martinez en la entrevista radial dijo que, «Claudia Sosa no está trabajando con nosotros en Libertad Avanza, se ha retirado de manera unilateral, ella se fue con un integrante que estaba en la lista, aparentemente le dieron un espacio dentro del Concejo, se está manejando todo en la informalidad, no hablamos hace unos días, han tomado esa decisión, no me parece que sea la forma, la forma es hablar, la forma es trabajar, la forma es informar y no salir corriendo a la primera de cambio hace pocos dias que estamos en el cargo y creo que esta no es la forma»

El edil ademas dijo que, «hay un abandono de bloque, hay un abandono de tareas, no se han presentado a trabajar la semana pasada y parte de esta, se dice que está en otro lugar pero no en conjunto con nosotros, no ha dado explicaciones, veremos como sigue esto, hoy no hay comunicación, es bastante preocupante, y lo hago publico porque acá hay una informalidad y debemos decirle a los vecinos que en estas condiciones estamos trabajando, todo tiene un limite y el limite es este, nadie expulsó a la concejal, todos tenemos inconvenientes en nuestra casa y no a la primera discusión nos cruzamos de vereda y se va»