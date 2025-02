A 5 años del brutal asesinato del vecino Héctor Marissi, dialogamos con su hija Mónica quién dijo, «se sabe quiénes lo mataron, yo no te lo puedo decir», «se sabe quién lo mató, se sabe quiénes lo mataron, yo no te lo puedo decir, lo saben todos, nombres no puedo dar, pero se sabe quién lo mató. Lo que necesito es tenerlos presos a todos»

Al referirse al comisario Claudio Cabella expresó, ¨Todo desviado, con la mafia que había en ese momento, el Fiscal actuó bien, pero la mafia que tenía alrededor, pobre Fiscal, que querés que se supiera. Tenia razón Loyola (secretario de seguridad) que venía a mí casa y me decía, no se va a saber nunca¨.