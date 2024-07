Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que fueran abordados en la última sesión.

En la entrevista radial el edil radical mostró preocupación por los disturbios en cancha de San Martín el día domingo, «la inseguridad en Chacabuco cómo en la Provincia de Buenos Aires viene aumentando, en la gestión local no se ve ningún avance en este sentido, muy por el contrario, se ven retrocesos, se ven situaciones delictivas cada vez más graves, crearon algo ilógico cómo un Foro de Seguridad presidido por el propio secretario de seguridad»

«Respecto a lo que pasó el fin de semana, con los incidentes en la Cancha de San Martín con muchos autos rotos, problemática y peleas, dónde el municipio aporta un montón de dinero y las cosas no funcionan, a la vista está que no sólo es invertir dinero, es un poco de gestión y estar arriba de las cosas, por eso queremos saber que piensa el presidente de la Liga, cuánto es el dinero que el municipio aporta, como se ha destinado ese dinero que los Chacabuquenses aportan y que van a implementar para que esto no suceda y cuál fue el rol de Seguridad en estos eventos»