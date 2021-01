Seal: “No hay peor gestión que la que no se hace”

A poco más de un mes de la visita de Cristian Ritondo a nuestra ciudad en la que se reunió con dirigentes del PRO con la idea de impulsar al comisario General Marcelo Seal como candidato a la intendencia de nuestra ciudad, el anfitrión de dicha reunión accedió a charlar con FM Líder y contó cómo se dio la llegada del presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y que hay de cierto de su postulación en el 2023.

El comisario general retirado Marcelo Seal quien durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal se desempeñó, primero, como subjefe de la Policía Bonaerense, y luego como subsecretario de Emergencias del Ministerio de Seguridad en la entrevista radial por Líder dijo, “A mediados de diciembre vino Cristian Ritondo que es un amigo, coincidió en la misma visita Emilio Monzó, estuvimos charlando, hace rato que varios amigos de Chacabuco me dicen por qué no trato de volcar mi experiencia en la ciudad”

Seal contó que lo decidió a comprometerse desde adentro de la política y no estar en la fácil de criticar desde afuera, “uno camina por la ciudad y escucha a la gente que se queja de esto, que critica lo otro, y criticar de afuera es fácil, pero también es difícil ingresar , hay que tomar la decisión y el coraje, con el empuje de varios estoy ahí de encarar la cuestión, veremos si podemos iniciar nuestra carrera política”.

El ex comisario cree que si tiene el apoyo de la comunidad puede trabajar para cambiar Chacabuco, “Eso se verá si se alinean los planetas, si la política lo permite y el pueblo acompaña. En Chacabuco hay mucha gente joven que tienen muchas ganas, gente que quiere trabajar por su ciudad, hay que pensar por Chacabuco, no importa de qué partido somos sino pensar por la ciudad de Chacabuco, para ser un gran líder lo primero que hay que pensar es en los demás, y si uno piensa en los demás, lo demás llega solo”.

“Chacabuco necesita que pensemos en Chacabuco, hoy recorremos Chacabuco y vemos que falta esto, que sucede aquello, hay que luchar por un Chacabuco más urbanizado, con gente que genere más trabajo, todo lo que la gente necesita, tampoco es fácil la cosa, pero hay que intentarlo”.

En la entrevista radial por Líder el ex comisario recordó una charla que mantuvo con su padre el jefe de Bomberos Diego Seal, “Con charlas que tenía con mi viejo en el cuartel de Bomberos siempre me decía, “No hay peor gestión que la que no se hace o la que no se intenta hacer”, por eso decía es fácil criticar pero es bueno intentar hacerlo, en Chacabuco hubo siempre buenos dirigentes políticos, con algunos tengo muy buena relación y somos amigos, siempre digo que no hay una ideología cuando uno tiene que hablar si uno quiere una ciudad ordenada, si uno quiere una ciudad con salud, si uno quiere una ciudad con trabajo, si uno quiere una ciudad con seguridad, con buena educación, eso tiene que ir más allá de cualquier ideología e ideas políticas, si logramos alguna vez tener eso vamos a tener un país, una provincia y un municipio independiente como debería ser la argentina”

There is no ads to display, Please add some