Seal: «Nosotros no venimos por un sillón»

Marcelo Seal, comisario retirado y ex subjefe de la Policía de la Provincia, habló nuevamente con FM Líder a pocos días del cierre de listas y dijo que, “hasta el momento no hemos hablado con el intendente”; no descartó que van, “a competir un una Paso por el pueblo de Chacabuco, casi seguro habrá internas y la gente decide”

En el comienzo de la entrevista radial Marcelo Seal, expresó que, “No se ha hablado al momento de ninguna lista de unidad, hemos convocado a todos los que se quieran sumar con la misma idea que tenemos nosotros para competir por el pueblo de Chacabuco. El pueblo es el que decide, arriba seguro que también porque ya es un hecho lo de Manes y Santilli, nosotros apoyamos a Santilli porque sabemos que es un hombre de mucha gestión, que viene trabajando de hace años, sin desmerecer a Manes que se suma a la política y quiere hacer algo por el país”

El ex funcionario policial sobre las PASO dijo, “Las internas sirven, el que decide es el pueblo, con Víctor no hemos hablado todavía, vamos contra un aparato que es difícil cuando uno arranca de la nada. El proyecto es hacia el 2023, por un Chacabuco mejor, se puede. Lamentablemente el político promete en campaña y cuando llega no lo cumple o no lo puede cumplir, por eso nosotros hablamos de trabajar por un Chacabuco mejor, intentarlo, no prometemos nada, hay que hacer un Chacabuco sustentable, un Chacabuco donde podamos vivir un poco más en paz, que la gente tenga trabajo y que los jóvenes no se vayan de Chacabuco, los jóvenes se van a estudiar y no vuelven”

“Llegado el momento nuestros concejales y funcionarios, si llegan a entrar ahora o en el 2023, yo ya les pedí, y no es demagogia, que donen una parte del sueldo a alguna institución que ellos crean o elijan, hay que darle una señal a la gente que está descreída de la política, y como nosotros no venimos por un sillón, el compromiso es por Chacabuco no por un sillón o por un puesto”

Seal en el final de la entrevista dijo, “no hemos podido hablar con Aiola, estuvimos charlando con algunos concejales del PRO, reuniéndonos con algunos amigos y la lista casi está, tenemos los avales para presentar llegado el momento, nos empezamos a reunir con la gente que está con Pichetto, ahí hay buena gente para llegar a una lista de unidad y convocamos a todos los que quieran sumarse a un proyecto pensando en Chacabuco”