Nos encontramos con el concejal radical en «Juntos», contador Alejo Pérez quién analiza la actualidad política, analiza la inauguración del Centro Universitario y da su punto de vista del pase de Emilia Recondo a La Libertad Avanza.

Cuando se le consultó si seguía siendo radical, se había puesto en duda en alguna publicación, dijo, «Yo soy radical y eso no lo cambio por nada, puedo tener diferentes visiones en distintos momentos de dónde quiere ir el partido, puedo o no coincidir con quienes presiden el partido en algún momento, ser radical es una cuestión de valores y los valores por lo menos en mi caso no se cambian, decir o responder si sigo siendo radical es algo contradictorio, porqué yo lo manifiesto con mis acciones y mis acciones son dentro del partido radical aún cuando el radicalismo tome decisiones que no me terminen convenciendo, mi intención es influir para que se vaya a esos lugares que yo quiero»