Sergio, el crack.

Hace casi 70 años atrás, Scalabrini Ortiz, en su libro “Bases para la Reconstrucción Nacional”, dejaba asentado un gran principio que aún hoy se encuentra más vigente que nunca. Palabras más, palabras menos, expresaba que “los asuntos de economía son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarle».

Dicha memorable y visionaria frase me vino al recuerdo, tras leer la nota que, Sergio Tomás Massa, le brindó hace unos días a Jorge Fontevecchia, a través del diario “Perfil”.

Es la primera entrevista larga que el gran superministro le concede a un medio nacional, luego de más de 4 meses de haber sido designado como el “gran gestor”.

Además de innecesariamente extensa, el intercambio de preguntas y respuestas entre Massa y el periodista, deja entrever que, amén de todo lo que ya venimos soportando en esta aguda crisis, sólo se habla en un lenguaje en que pocos realmente entienden, y con intención de impresionar y calmar las dolientes horas de una sociedad cansada.

Toda la justificación de los 100 puntos de inflación, el incremento de la pobreza, la suba indiscriminada del dólar, pareciera quedar maravillosamente explicada en términos técnicos, que no terminan de desasnar el verdadero desastre económico en el que estamos metidos, por obra y gracia de los socios que “Gobiernan». Inclusive, al leerlo, pareciera que el socio de Alberto y Cristina, no fuera más que un analista político o un consultor financiero, que opina respecto a una realidad ajena y de la cual no es parte. Nada entiende, usted Sr. Ministro, del cambalache político que han originado, intentando hacer de muchos argentinos, sus rehenes, y subestimando una credibilidad ya pisoteada por la búsqueda perversa de la impunidad. Sinceramente, y siguiendo lo dicho por Scalabrini, la verdad es que no lo entiendo, Sr. Ministro. Y tristemente, si no lo entiendo, prefiero no terminar la frase.

Lisandro Herrera

Concejal UCR-Juntos