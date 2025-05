Sergio Palmieri: “La prioridad es la salud de los jugadores, pero también necesitamos respuestas para evitar jugar de noche”

El dirigente sindical de UOMA y presidente de la Liga Deportiva de Chacabuco, Sergio Palmieri, brindó detalles sobre la situación gremial de los trabajadores molineros, el avance de las paritarias y también analizó el desarrollo del torneo local de fútbol.

Paritarias molineras: expectativas moderadas y reclamo por la pérdida salarial

Palmieri confirmó que este miércoles 8 de mayo a las 17 horas se desarrollará una nueva reunión paritaria del sector. En ese contexto, señaló que las negociaciones están condicionadas por las pautas impuestas desde el Gobierno nacional y la falta de homologaciones por parte del Ministerio.

“Cerramos enero, febrero y marzo con un 6,75% que, en realidad, es un 2% mensual acumulativo. Eso nos deja un 3,8% abajo de la inflación, incluso la que está dibujada”, expresó Palmieri.

Advirtió además que las expectativas están limitadas: “Los empresarios no se mueven del 2% mensual, porque de lo contrario no pueden homologar. Vamos a pelear por más, pero no quiero generar una expectativa falsa”.

También cuestionó la postura de las empresas: “En esta época del año se trabaja todos los días, incluso fines de semana y feriados. Pero a la hora de discutir salarios, se olvidan del esfuerzo del trabajador”.

El fútbol local, entre el clima, las reprogramaciones y el reclamo a la policía

En su rol como presidente de la Liga Deportiva, Palmieri habló sobre los contratiempos que atraviesa el torneo local debido al mal tiempo y las dificultades para programar los partidos de noche, una situación que preocupa a los clubes.

“Hoy estamos condicionados por dos cosas: el clima, contra el que no podemos hacer nada, y la programación sujeta al criterio policial”, remarcó.

Palmieri defendió la decisión de los árbitros que suspendieron los partidos por tormentas eléctricas el último domingo: “Se detuvo el juego al segundo rayo. No hay que arriesgar la vida de nadie por ahorrarse unos pesos. La Liga apoyó la decisión”.

Además, informó que los presidentes de los clubes están solicitando una nueva reunión con el comisario para replantear la programación nocturna de partidos, al menos durante los meses más fríos y en un contexto de riesgo sanitario en la ciudad.

“Ya pedimos esa reunión, pero no obtuvimos la respuesta que esperábamos. Se sigue jugando de noche. Ahora esperamos que los presidentes sean recibidos para insistir”, agregó.

Balance deportivo y proyección hacia el torneo de selecciones

Finalmente, Palmieri valoró el desarrollo del torneo de Primera División, destacando la incorporación de San Miguel y Huracán: “Sabíamos que los resultados no iban a llegar rápido, pero hay que tener paciencia y energía para seguir en competencia”.

También se mostró entusiasmado con el torneo de selecciones: “Ya tenemos los cuerpos técnicos presentados. Es una alegría enorme representar a nuestra ciudad, sobre todo en la selección mayor”.