Sergio Palmieri: Que no nos confundan!!!

Hoy funcionarios presentaron un informe político, no fue sanitario, dónde claramente se intentó llevar el tema hacía el enojo de la gente, haciendo alusión a una irresponsabilidad, eso está claro, fue una irresponsabilidad, de la participación de uno de los nuevos contagios en una reunión social en la localidad de Rawson.

Ahora, lo que debemos tener en cuenta, es que los contagios en la Localidad empezaron con trabajadores realizando sus tareas, estaban TRABAJANDO.



Y que ese trabajo arriesgado, no contó con los controles del Municipio, dejando pasar camiones con 4 personas en la cabina o lo que es peor en la caja, que cuando consultas porque, nos quieren hacer creer, que si no lo permiten, la gente se queda sin trabajo, NO señores, no se confundan, nadie se queda sin trabajo y nadie se va a fundir por cuidar a sus empleados.



Si nos hubieran invitado a las reuniones de Funcionarios con los Molinos ( Una realizada el 21 de Junio , por lo menos asi se publicó) le podríamos haber fundamentado, que esos trabajadores, pueden viajar en otro móvil (autos particulares) de acuerdo a protocolos, con las medidas necesarias, y se hubiera evitado o por lo menos minimizado el posible contagio, posibilidad que de por sí, existe en cada trabajadora cada trabajador que sigue en sus tareas escenciales para que a nadie le falte el pan en su mesa, lo que pasa, es que eso indica una mayor inversión, que tal vez, no todos los empresarios quieren hacer y el Estado no quiere exigir.



Si se actuaba con la misma firmeza, con la que se informó, que se volvía a Fases anteriores, para llevar adelante los controles, tal vez no estaríamos hablando de más casos.



Se contagiaron TRABAJANDO, la irresponsabilidad de la reunión social vino después.



Que no nos confundan…