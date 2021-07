La Directora de Relaciones Institucionales Jorgelina Soñez habló con FM Líder de la actualidad del área dentro del contexto de pandemia para mantener la cercanía con el vecino, «llegamos en las caminatas con funcionarios para ver que necesitan en los barrios. Los vecinos nos convocan, tomamos el reclamo y obviamente sin promesas tratamos de llevarle una solución, a veces no se puede de manera inmediata, pero se trabaja para dar esa respuesta»

Además la funcionaria habló de los trascendidos que la ubican en la lista de candidatos a concejales de «Juntos», «todavía no he sido convocada, sería un honor para mí, no hay nada cerrado, uno sigue trabajando todos los días y no unos días antes de la campaña o unos meses antes de la campaña, el recorrido es continuo y las localidades para mi es una prioridad, voy muy seguido y tengo un contacto permanente. Sería un honor representar a mí partido y a los vecinos pero todavía no hay nada»