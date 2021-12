Serritella: «Debemos hacer una autocrítica»

El concejal Mario Dicundo de “Juntos” quien finaliza su mandato el 10 de diciembre en dialogo con Líder hizo un análisis de su paso por el gabinete del intendente Aiola y de su paso por el Concejo Deliberante, de este último hizo críticas hacia sus pares de bloque; el que recogió el guante fue el concejal Loli Serritella quien resultara electo nuevamente en la elección del 14 de noviembre.

Para Serritella “Todos los concejales tenemos una opinión de su intervención y de los demás concejales. En algunas cosas puedo coincidir y en otras no, es respetable la opinión de cada uno, el en la nota deja claro su posición”

Dicundo dijo que al bloque le faltaba convicción política, “no me siento aludido, creo que en lo personal todos tenemos convicción, el estar alineado al ejecutivo a veces se tiene condicionamientos, es mucho más difícil ser concejal de un oficialismo que de la oposición, no puedo hacer análisis por cada uno de los concejales, si creo que cada uno debemos hacer una autocrítica, yo por mi forma de ser siempre la hice, en algunas cosas hay que trabajar para mejorar, la gente en general tiene un enojo con los políticos, en muchos casos fundado, pero a veces hay que diferenciar, no sirve generalizar”