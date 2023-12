Serritella: «Deberíamos pedir disculpas a la localidad de O’Higgins»

Dialogamos con el concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella sobre la designación cómo presidente de bloque, de la ruptura del espacio que integra y sobre las declaraciones de nuevos funcionarios que dicen haber encontrado un municipio descuidado y deteriorado.

«Deberíamos pedir disculpas a la localidad de O’Higgins», fue uno de los conceptos vertidos por el edil.

«Creo que no hace falta decir cómo recibió Aiola el municipio en el 2015, no había prácticamente nada, se tuvo que arrancar de cero, pero comparto porque sé que al parque automotor que tiene O’Higgins le está faltando, pero también sé de la demanda de un delegado como César Lucci que se rompió el lomo trabajando para su localidad y que le faltó más maquinarias para poder cumplir con un mejor servicio, la brutal verdad es que O’Higgins fue una localidad que recibió menos de las demás, creo que se dejó de lado a una localidad que siempre nos acompañó en las elecciones, me parece que deberíamos pedir disculpas a la localidad de O’Higgins por no haberle devuelto todo lo que nos dio, con el vecino quedamos en deuda»

En referencia al problema de las motos en plaza 5 de agosto el concejal manifestó qué, «yo creo que es un tema que se soluciona con decisión política, Aiola en los primeros años tuvo firmeza y logró un orden, y estos últimos meses me hacía acordar a las últimas épocas de Barrientos con el descontrol de las motos no sólo en la madrugada, volvimos a foja cero, cuando uno da un poquito de soga se cae y hay que empezar de nuevo»