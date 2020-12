Serritella: “Estamos peor que en el 2001”

El concejal de Juntos por el Cambio Rodolfo Serritella habló con FM Líder de varios temas de actualidad haciendo un balance del año que culmina, y realizó un apartado en el tema educación del cual dijo, “se hizo agua en muchas cosas relacionadas a la educación”

Cuando en el análisis el edil tocó la educación manifestó que, “se hizo agua en muchas cosas relacionadas a la educación, fue un año muy difícil para la educación , lo que hay que rescatar fundamentalmente es el trabajo de los que están en el terreno, de los docentes, del personal auxiliar, del personal que está en cada escuela, que son los que llevaron adelante la educación, y eso lo digo con conocimiento de causa porque los ministerios en la provincia permanecieron cerrados, no hubo respuestas, los docentes no tuvieron capacitaciones para trabajar con esta modalidad, no ha llegado ningún tipo de apoyo pedagógico ni apoyo tecnológico, porque dependió de cada docente, de cada alumno que pueda conectarse con cada alumno con cualquier método de conectividad, quedó en mano de los alumnos y de los docentes, por eso fue tan dispar de acuerdo a las posibilidades de cada familia e inclusive también del docente de tener la tecnología para hacerlo porque no necesariamente todos la tenían”.

Al hacer un balance en general del año que culmina, Serritella tuvo una mirada muy crítica y comparó el 2020 con el 2001, “Fue un año difícil porque creo no hubo mensajes claros tanto de Provincia como de Nación, fue un año difícil para todos, fundamentalmente esperamos que para el año que viene se tome el rumbo y que no quede todo tapado por el Covid19, ya que el país bajó a niveles inesperados, estamos peor que en el 2001, eso hay que revertirlo, no solo Covid tenemos en la argentina, eso va para un lado y por el otro va el país y hay que darle un rumbo, estamos esperando un plan económico, un plan de gestión que nos lleve a salir adelante porque la preocupación es muy grande, los niveles de pobreza están por encima de lo esperado para la época que vivimos”

