Dialogamos con el Lic. Javier Estévez secretario de gobierno del municipio. El funcionario hace un resumen de los temas más sobresalientes de la semana en curso, entre ellos un nuevo acuerdo paritario con los gremios, la reunión de ayer en el HCD con la presencia del intendente, le responde a la referente de la ONG «Las Manitos en los bolsillos», también el Foro de Seguridad fue uno de los temas abordados cómo la falta de ayuda del gobierno nacional entre otros temas.

El ex concejal a la hora de defender la gestión de las críticas de Sabina Meza dijo, «no sé a las quejas que se está refiriendo, habría que puntualizar porque los empleados del servicio local y del área de la mujer, más allá del referente político, es el mismo que venía funcionando, no hemos hecho ningún cambio, nada drástico o sustancial, es la misma gente que venían trabajando, es más el servicio local no tenía computadoras, necesitaban 6 máquinas que no tenían, el personal se llevaba de la casa las computadoras personales para responder los oficios, habría que ver cuando se hace una crítica tan general que diga a que se está refiriendo, es la primera vez que escuchamos quejas de estas áreas, estamos predispuestos a que venga y charla con nosotros y si hay que corregir algo estamos para hacerlo, pero hasta ahora, salvo los dichos de Meza no hemos tenido ninguna dificultad»