“Si me preguntan como médico estaría en fase 3”

Este mediodía el intendente Municipal Víctor Aiola habló con “Ahora Noticias” sobre varios temas de actualidad referidos al COVID19 y de como se está trabajando en nuestra ciudad.

El jefe comunal en el comienzo de la charla dijo, “sabemos que hoy no hay vacunas para este virus, que la única manera de prevenirlo es tratar de estar en nuestros hogares aunque estemos en fase 5. Dentro de los parámetros que nos pone Nación y Provincia estamos en fase 5, pero a mi como medico si me preguntarían estaría en fase 3. El consejo es que cada uno tenga en cuenta la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, que salgamos lo menos posible, que hagamos las compras en los comercios de cercanía , que usemos el tapaboca, que no haya juntadas, que no se tome mate, que no se visite la familia, reuniones familiares de ningún tipo. Todas estas cosas son muy importantes para impedir el avance del Covid de la cual nosotros hoy estamos en una situación privilegiada de estar en fase 5 cuando en el día de ayer tuvimos en la argentina 382 fallecidos por este virus y mas de 8500 casos. Todavía no se ha alcanzado el pico y la verdad que hay que estar muy atentos y en un contexto mirando alrededor como la ciudad de Junin, que ha tenido un gran aumento de casos, Viamonte también, Bragado con casi al borde del colapso del sistema de salud, Chivilcoy, Salto ciudades que son vecinas que queremos mucho. Somos como hermanos con esas ciudades, algunas han pasado a fase 3, otras a fase 4 y nos preocupa el impacto que puede tener esto, por eso pedimos si uno puede evitar viajar, evitar salir de nuestra ciudad es fundamental no hacerlo.”

Asimismo, mostró su preocupación por la situación actual que atraviesan los Municipios cercanos. “Hoy necesita el vecino, pero mañana podemos necesitar nosotros, hay que ser solidarios”, dijo.

Seguidamente, Aiola destacó que si bien gran parte de la población acató las normas comportándose con responsabilidad, sobre todo los jóvenes y adolescentes, hay un número de personas que hacen reuniones o se juntan con amigos. “Nosotros vamos a ser inflexibles con aquellos que no cumplen con las normativas que nosotros dictamos en pos de cuidar a nuestra población”, subrayó.

Por otra parte, felicitó a comerciantes y gastronómicos por cumplir con los protocolos y cuidar a los vecinos. Además, recordó que las plazas y clubes están prohibidos por decreto nacional, aunque si bien los niños pueden acompañar a los adultos cuando realizan algún mandado, o recorrer cerca de sus casas distintas cuadras. “Pueden y deben porque el esparcimiento es muy importante para los niños, para salir del encierro”, continuó Aiola.

Finalmente, el Intendente hizo alusión a la obra El Mojón, y barreras automáticas para las vías del tren, destacando la continuidad de políticas públicas.