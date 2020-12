“Si no hay renovación estamos condenados al fracaso”

En la mañana del martes dialogamos con el concejal de Unidad Ciudadana Dr. Fabián Ayala sobre la última sesión del Concejo Deliberante a realizarse este miércoles de manera presencial en el Centro Vasco junto a la de mayores contribuyentes y además hablamos de la situación política del peronismo de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Sobre la cuestión política local y en consonancia con la respuesta brindada también a FM Líder por el sindicalista Sergio Palmieri de que si en Chacabuco, “el peronismo no se une no puede ser gobierno”, y que, “todo aquel que ya fue algo en la política de estado en Chacabuco no debería ser nuevamente candidato”.

Ayala dijo que, “Lo del peronismo unido está claro, el Frente de Todos debe seguir, debemos estar unidos, es la única posibilidad de sumar voluntades, ahora esa unidad debe estar entorno de un proyecto político bien definido”

El concejal de Unidad Ciudadana también manifestó que, “respecto a la dirigencia yo espero que en algún momento llegue la hora de los jóvenes, insisto que no es una cuestión de edad, a mí me gustaría tener candidatos nuevos, pero que esos nuevos no sean elegidos como una especie de monarquía por aquellos que ya estuvieron, sino que surjan directamente de la misma militancia y que los jóvenes tengan esa posibilidad, inclusive jóvenes en la participación, porque a lo mejor son personas de 50 años y recién se suman a la política y es necesario tener esta renovación, sino estamos condenados al fracaso como ocurrió en las últimas tres elecciones, igual hoy lo veo más complicado que en el 2017 que esto ocurra”

