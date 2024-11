Dialogamos con el titular de Relaciones Institucionales del municipio, Tomás Ortega, responde al concejal Alejo Pérez de «Juntos» quién dijo, «vamos a pedir una reunión plenaria con el Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega, queremos saber realmente qué está haciendo de la dirección, hemos recorrido instituciones y no han encontrado las repuestas que ameritan las sociedades de Fomento, algunas ni lo conocen»

El funcionario de Golía recogió el guante y manifestó qué, «me dolió más lo que dijo Alejo que la presentación en el Concejo. El proyecto no tuvieron la mínima astucia de defenderlo o decir porqué lo presentaron, no sabían que decir de lo que estaban pidiendo ni lo que habían hecho. No soy una persona de hacer chicanas, pero si se quedó con ganas de gobernar tenía que haber ganado las elecciones, por suerte Darío ganó con más del 50% de votos, por lo pronto nosotros somos gobierno, lo estamos haciendo de la mejor manera y lo hacemos con mucho entusiasmo desde el día uno»