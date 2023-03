Sibiglia: Alegre no es más que responsable de su función y de cumplir órdenes

Esta mañana dialogamos con el Dr. Hernán Sibiglia, abogado de Pablo Alegre, ex funcionario municipal imputado por cohecho. El letrado en la entrevista por Líder dijo, «Mi defendido técnicamente está imputado, se le notificó del artículo 60 del código procesal Penal de la Provincia, donde se lo indica cómo uno de los posibles autores de un hecho delictivo, en este caso un cohecho, sería un perjuicio al estado».

Pablo Alegre presentó un escrito en la Fiscalía dando cuenta de su participación en la denuncia de corrupción, donde deslinda su responsabilidad y argumenta que sólo respondía a los pedidos de sus superiores.

Dijo El letrado ¨acá hay que mirar un poco más arriba para el resto de las responsabilidades. Alegre no es más que responsable de su función y de cumplir órdenes que le venían dando dentro de la orbita de esa Secretaría¨.

¨Se opuso varias veces. Incluso, dentro de los teléfono celulares que se secuestraron hay muchos mensajes pidiéndole reuniones a Aiola por este tema no respondidos por Aiola¨.

¨Él recibió una última transferencia y fue devuelta. No hay otra transferencia. En la otra mecánica no participó¨.

¨A las obras las hacían con otro proveedor, no con este. Todas las obras se hicieron menos una, pero las hizo otra gente. No Batista. En el escrito figura quien las hizo. Iba el encargado de las obras, en este caso Vespasiano y contrataba a terceras personas para hacer esas obras. A esas terceras personas se les pagó. No se le debe plata a nadie¨.

Para nosotros fue utilizado. No tuvo dolo de comisión de ningún delito. No tenía intención ni lo cometió, ni fue el que dirigió esto. El trabajó siempre. Lo apuraron con que esto era para la campaña de Aiola, que lo tenía que hacer, que estaba adentro de una estructura de poder y se tuvo que mover así porque si no, no tenía trabajo. Él trabajaba para darle de comer a su familia.

A continuación la presentación de Pablo Alegre ante el fiscal:

PABLO ALEGRE con domicilio real en Hipólito Yrigoyen 1775 de la ciudad de Chacabuco, patrocinado por el Dr. Sibiglia Hernán, abogado, inscripto en el Tomo 6, Folio 127 CADJJ C.U.I.T N 20-28044540-2., manteniendo domicilio procesal en calle Av. Arias N 81 de la ciudad de Junín y electrónico en 20280445402@notificaciones.scba.gov.ar, tel 2364566822, mail sibiglia@gmail.com, en IPP 04-01-000155-23 caratulada “Alegre Pablo Adrían Batista Marcos Andrés Vespasiano Gabriel Horacios/ Cohecho Pasivo” a V.P.S me presenta respetuosamente y digo:

I) Que atento a la imputación que pesa sobre mi persona y en virtud de la notificación obrante del ART. 60 CPP, acudo por la presente a manifestar y aclarar que no he tenido participación dolosa en ningún delito de cohecho.

Que conforme surge en la causa de autos todas las obras se han realizado, asimismo mi función como Jefe de Corralón resultaba la de mantenimiento de maquinarias, control de herramientas, repuestos, cubiertas y afines. A mi cargo se encontraba la herrería, taller mecánico, gomería, portería, limpieza y empleados.

Sobre mi cargo se encontraba Vespasiano Gabriel, y por éste el Sr. Gómez Juan Carlos “Pipo”, que siempre cumplí órdenes a rajatablas de los mismos, no teniendo ninguna participación directa y/o interés personal en ninguna de las obras realizadas por el contratista Batista.

No escapa a mi conocimiento, por la relación diaria, mi función y por las órdenes recibidas que el contratista Batista facturaba el trabajo, en muchas ocasiones debí retirar materiales de proveedores a los cuales abonaba la Municipalidad y llevar éstos a las obras. En las mismas generalmente no se encontraba el Sr. Batista Marcos sino terceros que suponía contratados por éste.

Tampoco escapa a mi conocimiento debido al cumplimiento de órdenes emanadas mi superior la mecánica de cobro de las obras por el Sr. Batista. Así debí llevar en muchas ocasiones al Sr. Batista hacia el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con vehículos municipales a fin de que perciba los cheques abonados por el Municipio y/o extraiga transferencias del Municipio, realizado esto devolvía al Sr. Batista a su lugar de trabajo (generalmente una obra en construcción) entregando el dinero en mano al Sr. Vespasiano, quien se la entregaba en mano al Sr. Gómez Juan Carlos, inclusive ante mi presencia.

Que está mecánica se repitió alrededor de cuatro o cinco veces. Vespasiano abonaba con ese dinero a la gente contratada para la realización del trabajo, así por ejemplo para la obra de pintura de pianitos del Acceso Hipólito Yrigioyen, se contrató al señor Pavese Federico, para la obra del alambrado del estacionamiento se contrató a Luis Digiorigio, persona está última a la cual me mandó a abonarle a quien suscribe.

Nunca recibí un dinero extra por esto, ni solicité nada. Por el contrario, siempre manifesté que dejen de mandarme a mí a hacer esto, que no creía que estaba bien. Pero constantemente tanto Vespasiano como Gómez me insistían que me juegue que esto es para la campaña de “Víctor” (por el Intendente Aiola).

Que ante las constantes órdenes inclusive en varias ocasiones, intenté sacarme la duda de si este dinero era para la campaña o no, pidiéndole a Víctor Aiola reuniones, manifestándome siempre que estaba ocupado y que me avisaba la ocasión para juntarnos.

Que inclusive sin mi consentimiento he recibido depósitos en la cuenta, y digo sin mi consentimiento porque tanto Vespasiano como Gómez me insistió en realizar transferencias a mi cuenta desde la cuenta de Batista a lo cual me negué. De hecho, he escuchado en los medios audios en los cuales hacen mención a mi persona como “el cabezón no quiere”. Que es todo lo que tengo para aclarar y manifestar que me pongo a disposición del señor fiscal a fin de ampliar y/o dar otras explicaciones que requiera.-