Dialogamos con la concejal electa de Avanza Libertad Claudia Sosa quién nos comenta cómo cree será su paso por el HCD, «Todo lo que es actividad social y el contacto con la gente, el ayudar y el escuchar siempre es algo que a mi me impactó mucho, no solo por mi historia de vida, siempre me gustó el estar en contacto con la gente, la escucha es muy importante y el hacer mucho más. Siempre tuve la inquietud de participar, sabía que algo en mi se estaba preparando para este momento, creo que la única manera de lograr algo de lograr cambios, es involucrarse»