Dialogamos con la psiquiatra Dra Cecilia García jefa del área de Salud Mental del Hospital Municipal, candidata a concejal en 3° lugar en la lista que tiene a Fabio Di Palma como candidato a intendente y a Patricia Bullrich candidata a presidente; «siempre me gustó trabajar en equipo, es un tiempo donde me replantee la sensibilidad social luego de la pandemia y ver la realidad que nos golpea por eso quise sumarme para aportar desde mi conocimiento; mi trabajo es escuchar y la sociedad la está pasando mal, Chacabuco no está ajeno a esa realidad, es devolver en acto o labor desde otro lugar»