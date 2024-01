Dialogamos con el presidente de la Sociedad Rural Sebastián Sofía sobre la actualidad agropecuaria luego de estos meses de lluvia y si las medidas nacionales favorecen o perjudican al sector, además en la charla por Líder se aborda el aumento de tasas que propone el gobierno de Golía a través de la impositiva que se vuelve a tratar hoy en el Concejo Deliberante.

Sobre esta última cuestión Sofía manifestó qué, «nosotros estuvimos reunidos con Natalia Garraza, Alfonso Puey y Luis Rojas, tomaron una propuesta que le hicimos sobre los aranceles de las guías, lo tomaron bien, ojalá se apruebe porque nos parece algo lógico, en ese aspecto estamos de acuerdo, en referencia a la red vial, cuando asumió Aiola nos aumentó el 50% en enero del 2016, hace 8 años, dije lo mismo, cualquier tasa es cara cuando el servicio no se cumple, ahora se va a aumentar el 170% que es menor a la inflación que tuvimos en un año, no nos parece descabellado, para prestar un servicio hay que ser lógico y razonable y disponer de dinero y de los medios para poder hacerlo, después vamos a exigir que se preste el servicio de lo cuál quién hoy es oposición dicen que no duela al bolsillo del productor cuando en 8 años de ellos no obtuvimos nada, y el año pasado le propuse al intendente y a los concejales que tengan un gesto y lo que duro la emergencia y el desastre no cobren tanto las tasas rurales como urbanas y ni siquiera nos contestaron y ahora que digan que le interesamos los productores, siento que se burlan de nosotros»