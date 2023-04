Sofía: «No es momento de hacer una fiesta»

Dialogamos con Sebastián Sofía, presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco. La asamblea se realizó esta semana y recayó nuevamente en Sofía quién manifestó sobre la emergencia agropecuaria declarada, «vemos muy importante que los productores hagan la emergencia, se que cuesta hacer trámites pero será importante para el anticipo del pago de ganancias, que se van a posponer porque estamos en un momento muy difícil de liquidez»

El nuevo presidente de la entidad también opinó sobre la realización de la fiesta del Maiz, «creo que no es momento y más viendo el costo que tiene, es mucho dinero para que se gaste, hace falta muchas cosas que hacer una fiesta así, no es el momento. Es como en la casa de uno, cuando no tenemos al otro día no salimos hacer una fiesta.»