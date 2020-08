Solicitada: Chacabuco despierta

Queremos presentar nuestra disconformidad: Recientemente, la Cancillería a cargo de Felipe Solá, anunció un acuerdo con China para que se produzcan decenas de millones de cerdos en Argentina para satisfacer el mercado chino, asumiendo en nuestro país todas las externalidades que ello provoca, como los impactos ambientales y riesgos de una pandemia por la peste porcina africana (PPA), declarada en varias regiones de África, generando bajas en la producción de cerdos por más de 20 millones de toneladas.

Erradicar esta enfermedad podría tomarle al gigante asiático “entre 5 y 10 años”. Esto fue determinante para que su gobierno avance en la extranjerización de la producción de la carne de cerdo. Argentina también le aseguró la producción de su “soja transgénica” con tolerancia al Glifosato y Glufosinato de Amonio en nuestros territorios, para satisfacer sus demandas de alimentos para consumo animal, asumiendo nosotros los costos ambientales y humanos.

Es en este contexto que nos dirigimos con gran preocupación al señor Intendente Víctor Aiola, señor Director de Medio Ambiente Marcos Pinto, señor Jefe de Gabinete Nerón Chari, señor Secretario de Producción Julián Ramundo y señor Ministro de Desarrollo Agrario Bonaerense Javier Rodríguez, para hacer de público conocimiento nuestro desacuerdo y profundo rechazo a los proyectos que apuntan a duplicar la producción de porcinos en Argentina, y más precisamente en Chacabuco, ya que es una práctica que pondría en gran riesgo la biodiversidad zonal.

La Pandemia del COVID-19 nos ha dado una lección, no hay plan B. Sin embargo, aún no concluida la Pandemia, las corporaciones del 1% ya dieron señales de continuar con su rumbo extractivista y de acumulación, sin importarles las externalidades. Lamentablemente, una vez más, el poder político se mostró en sintonía. Esto constituye nada menos que un suicidio colectivo para nuestra población y territorio, creando las condiciones necesarias para que se desate un mayor desequilibro ecosistémico, y por ende una mayor proliferación de zoonosis y pandemias, o sea, un enorme retroceso en el camino para vivir en armonía con la tierra y los seres que la cohabitan. Al pensamiento capitalista y de acaparación del 1% anteponemos el pensamiento holístico de quienes formamos parte del 99 % con nuestras convicciones reforzadas, porque el Covid-19 no es sino una consecuencia inmediata del modelo agroindustrial que ahora pretende enmascararse con propuestas superadoras, que claramente no lo son.

Es por esto que queremos mencionar a la agroecología familiar como la práctica más saludable y a su vez generadora de empleo y de ingresos y proponer un desarrollo sostenible de la misma, evaluando a nivel municipal esta alternativa, sobrepensando sus beneficios y consecuencias con respecto a los proyectos de producción porcina.

Viendo y considerando los problemas que conlleva dicha práctica en el territorio, tales como desmontes, monocultivo, incendios y múltiples enfermedades relacionadas con el uso de agroquímicos, decidimos prevenir y visibilizar futuros inconvenientes en la salud de nuestra comunidad.

Exigimos nuestro derecho al ambiente sano, a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones en cuestiones que afecten negativamente en el ambiente.

Dichos derechos los consagran:

Constitución Nacional:

Artículo 41.- “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”

Ley General de Ambiente N° 25.675

Artículo 19. – Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean

de incidencia general o particular, y de alcance general.

Artículo 20. – Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades

convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

Artículo 21. – La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Ley de Acceso a la Información Publica Ambiental N°25.831.

ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

ARTICULO 2° — Definición de información ambiental. Se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular:

a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.

ARTICULO 4° — Sujetos obligados. Las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.

Señores funcionarios, ustedes asumieron la responsabilidad de cuidar y proteger la vida de los habitantes de esta ciudad. Poner en marcha este proyecto, que defiende únicamente los intereses de los poderosos, es ir en contra del pueblo, de la tierra y de los recursos que ésta nos brinda. Esperamos, sinceramente, que tomen la decisión adecuada para preservar la biodiversidad de nuestro territorio.

Sin más, se dirigen a ustedes atentamente:

Agustin Barros Hurtado

Bernabé Bloise

Eugenia Mazzochi

Constanza Mazzochi

Juan Errico

Dalila Giampetri

Estefania Báez

Pierina Rodriguez

Ignacio Castelao

Paula Arabia

Santiago Kurincic

Myrian Raquel Garcia

Ornela Lacentra

Enzo Gonzalez

Luz Milagros Kling

Maria Laura Arias

Alejo Santora

Martina Dentella

Laura Cristina Garraza

Malena Raggio

Rama negra, colectiva de mujeres y disidencias

Maria del Rosario Ponce

Ana Paula Caviglia

Ailen Manchineli

Chiara Mayorca

María Fabiana Cano

Marcelo Millán

Carla Paola Gómez

Cecilia Cipollone

Lucía Derosa

Paula Florencia Montoto

Mariano Pérez

Jorgelina Gomez

Omar Rafael Arabia

Valentín Ventre

Lourdes Anahí Amante

Merina Sastre

Georgina Villegas

Rocío Milagros Ramírez

Antonela Schettino

Enrique Chilano

Luis Carboni

Sofía Antonini

Santiago Muhape

Nicolás Ciminelli

Cintia Angelini

Malena Rosales

Hugo Adrián Minervino

Sabrina Alvarez

Cintia Soledad Angelini

Belén Marcelli

María Fernanda Mango

Lucía Esther Dabien

German Cozzaglio

Grecia Garcia

Agustina Fonti

Susana Gioffre

Paola Orsini

Sandra Ponce

Matías Morando

Irene Pagano

Brenda Angelo

Alicia Gisela Salomon

Marcelo Hugo Arostegui

Helena Fonseca

Ana Santori

Roberto Ross

Lucía Ross

Pablo Cesar Fonseca

Pablo Zapata

Valentina Arabia

Maximiliano Atilio Ramón Arabia

Jonatan Ferrari

Maria Rosa Viscubi

Josefina Semento

Fiamma Loreley Violante

Estefanía Fiori

Ana Belén Castrillo

Vanina Díaz

Florencia Anahí Salinas

Renata Marchessi

Yamila Vanesa Decima

Karina Arguello

José Luis Caviglia

Melina Benvenuto

Lorena Arguello

Delfina Rojas

María de los Ángeles Arguello

Alejandro Lancuba

Florencia Lucía Moro

José María Rago

Delia Bustos

Luisina Cattino

Mirta Giansiracusa

Karen Márquez

Brenda Márquez

Analuz Bonomo

Mirta Mabel Caseri

Juan Arguello

Evelin Domínguez

Anael Dugo

Carolina Domínguez

Renso Pacentrelli

Nadia Poy

Vanesa Yanel Toledo

María Alejandra Arguello

Pablo Naya

Micaela Campano

Lia Bressano

Cecilia Spina

Ludmila Magalí Suárez

Brenda Micaela Conte

Fernanda Daniela Berón

Ezequiel Arizabalo

Malena Frontera

María Fernanda Poy

Pamela Caviglia

Antonella Cámara

Sara Odella

Luisina Díaz

Daiana Cánovas

Daniela Anahí Chielli

Danila Algañaraz

Florencia Maldonado

Mia Taglioretti

Violeta Agustina Zaretti

Rosa Eva Rodríguez

Luciano Zaretti

Viviana Gisella González

Dalma García

Florencia Anahí González

Gisela Pesoinboure

Tribuna Ambiental

María Inés Sosa

Cecilia La Barba

Tomás Cieri

Milagros Bertani Jacobs

Aldana Laura Rocca

Mariela Fernández

Marina Inés Rocca

Luisina D’Acciavo

Ana Paula Mitidieri

Cora Braggio

Irene Braggio

Adriana Damonte

Diego Bloise

Sonia Beatriz Bo

Emma Voisin

Fabian Ezequiel Carvallido

Melina Ferraro

Francisco Escobar

Chiara Itatí Fittipaldi

Andrea Casais

Ayelén Casellas

Mónica Derosa

Axel Nahuel Nuñez

María Magdalena Álvarez

Valentina Lasala

Gisela Emateguy

Rocío Cantoni

María Mercedes Albornoz

Anabella Di toro

Brian Damico

Danila Santillan

Kevin Alexis Biscarra

Jennifer Laplagne

Crispina Marcelina Millapi

Jonatan Andrés Mazzolini

Claudia Inés Noceti

Agustina Cejo

Marina Guichon

Ana Paula Borghetti

Carolina Cieri

Gonzalo Cejo

Manuel Cejo

Valeria Martino

Natacha Aylen Gorria

Michel Micheloud

Bernardo López

Florencia Carolina Punturiero

Enzo Olivera

Josefina Schettino

Cristian Vaccarini

Gisela Albornoz

Leonela Neyra

Franco Piyino

Daniela Gorgone Machello

Rosana Cardozo

María Mercedez Albornoz

Carla Líbano

Juan Ignacio Bloise

Luciana Forchetti

María Araceli Machello

Maria Emilia Serrano

Valentina Decundo

Marianella Contigiani

Camila Rendal

Camila Dadamia

María Azul Stefano

Cielo Abril Scarpiello

Lourdes Ariana Scarpiello

María Alicia Reynoso

Ayelen Videla

María Magdalena Villarejo

Karina Beltrán

Erika Ledesma

Soledad Magariño

Walter Kelly

María Alejandra Oter

Gisela Albornoz

Valentina Rolandelli

Abigail Candela Paredes

Xavier Benítez

Ludmila Alvarez Silva

Carolina Zuchelli

Bárbara Weimberg

María Victoria Luberriaga

Chiara Carnelli

Candela Maite Cuellar

Juan Manuel Natti

Margarita Miri

Carolina Martino

Malena Pantoni

Camila Rato

Paola Bais

Martín Chazarreta

Karen Ailin Giannone

Angeles Itatí Giannone

Ana Valentina Giannone

Rozio Belén Agre

Silvio Nicolás González

Mariano Carlos Bortnick

Milagros Reynoso

Ailen Solanas

Martín Borda

María Camila Naya

Cecilia Rubino

Magdalena Galvan

Florentina Galvan

Marcos kelly

Nicole Kelly

Martin Borda

Karen Cámara

Kevin Yonatan Gorria

Rocio Arabia

Americo Gabriel Sosa

Dino Pollece

Viviana Reinault

Alfio Pollece

Quimey Gorgone Machello

Delfina Rodriguez

Florencia cano

Luciano Ezequiel Abaca

Marcos Espindola

Matias Caviglia

Marisa Sartore

Tamara Gomez

Valentina Iturain

Gladys Moreno

Edgar Mazzochi

Valentina Rodriguez

Aymará Torres

Yesica Montiel

Melina Mattos

Carolina Mercedes Sardi

Paola Alejandra Cataldo

Segunda Oportunidad Animal

Jesica Araya Figueroa

Lucia Villanueva

Lucía Etel Tesei

Milagros Berenice Tesei

Calamis Belen Tesei

Tomas machello

Claudio Martin Cordoba

Sofía Acosta

Agostina Micaela Feroldi

Belén mastrovicenzo

María Eugenia Belén

Micaela Picicco

María Agustina Rebolini

Graciela Violante

Soledad Alejandro

Julia Villanueva

Debora Gala Ponce

Carolina Olivetto

Ludmila Maitén Gonzales Esparza

Valentina Piergiovanni

Lucía Florencia González

Octavio Bruno

Dorana Graziano

Agustina Barattieri

Pilar Quevedo

Emilia Garcia

Agustina

Elizabeth Tenorio

Gabriel Di Sabato

Sebastian Dentella

Milena Rodríguez

María Belén Díaz

Pilar Fernández

María Jesús Blázquez

Romina Ayelen Matus

Agustín Muzio

Jaqueline Valma Pereira Bein

Camila Ibáñez Marchionni

Liliana Rodríguez

Katherine Rodríguez

Florencia Evangelina Daluisio

Cintia Vanesa Cardoso

¡Somos el pueblo cansado del ecocidio haciendo valer nuestros derechos!